«Є дуже мотивовані люди, які хочуть помститись»: принц Гаррі наражає своїх дітей і Меган Маркл на безпосередню небезпеку

Принц Гаррі поставив своїх дітей під приціл екстремістів і буде озиратися через плече до кінця свого життя, кажуть експерти з безпеки. Вони попередили, що, вихваляючись у своїй книзі «Запасний» вбивством 25 повстанців Талібану, герцог Сассекський поставив себе і свою сім'ю в один ряд з головними світовими ризиками для безпеки, поряд з президентом росії володимиром путіним і колишнім лідером США Дональдом Трампом.

Герой SAS Енді Макнаб назвав коментарі Гаррі «нерозумними», додавши, що «як ми бачили протягом десятиліть, екстремістам байдуже, як вони добираються до цілей, поки вони це роблять». Як наслідок, герцогу доведеться платити 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за цілодобову охорону, необхідну для забезпечення безпеки його, 41-річної Меган і дітей Арчі, трьох років, і Лілібет, 19 місяців, пише express.

Його коментарі про кількість його вбивств як пілота бойового вертольота в Афганістані викликали обурення на всьому Близькому Сході, викликавши в Інтернеті погрози смерті на його адресу і на адресу інших членів королівської сім'ї.

Пан Макнаб, колишній солдат, який став письменником після роботи під прикриттям у Північній Ірландії у 1980-х роках, сказав, що Гаррі вже був «цінною мішенню» під час своєї служби в Афганістані.

«У них довга пам'ять і, очевидно, у них є люди в США. Гаррі зробив себе ще більшою мішенню». Коментарі принца також обурили військове керівництво, а генерал, який командував військами в Афганістані, назвав їх «жахливими і абсолютно непотрібними». Полковник Річард Кемп звинуватив Гаррі в тому, що він «завдає удару в спину своїм товаришам».

Заходи безпеки для герцога Сассекського можуть опинитися в центрі уваги під час наступного візиту до Великої Британії, оскільки герцог веде судову тяганину з Міністерством внутрішніх справ, щоб його сім'я отримала автоматичну поліцейську охорону.

Провідний американський експерт з питань безпеки Кент Мойєр погодився з ним, заявивши, що Гаррі прирік свою дружину і дітей на «життя, в якому вони будуть озиратися через плече в страху». Керівник Всесвітньої групи захисту, що базується в Беверлі-Хіллз, сказав, що коментарі герцога поставили його сім'ю в «безпосередню» небезпеку в їхньому особняку площею п'ять акрів в Монтесіто, штат Каліфорнія. Пан Мойєр сказав: «Є дуже мотивовані люди, які будуть чекати свого часу, щоб здійснити напад».

Нагадаємо, що завдяки книзі «Запасний» назавжди зруйновані стосунки з Гаррі та Вільяма, вважають королівські експерти.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram