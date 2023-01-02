«Книга Гаррі назавжди зруйнує його стосунки з Вільямом»: королівські експерти не бачать шансів на примирення братів

Мемуари принца Гаррі будуть опубліковані за кілька днів. Як стверджується, у них він, зокрема, накинувся зі звинуваченнями на свого брата. Королівські експерти не бачать шансів на примирення.

Відтоді, як на початку 2020 року принц Гаррі та герцогиня Меган оголосили про свій відхід зі служби короні та перенесли центр свого життя до США, відносини всередині королівської родини вважаються напруженими. Але ще задовго до цього між принцом Вільямом і його братом, як кажуть, були тертя. У документальному фільмі «Гаррі та Меган: африканська подорож» молодший розповів у 2019 році, що вони з Вільямом йшли «різними шляхами». А в серіалі Netflix «Гаррі та Меган», який вийшов на екрани у грудні, також неодноразово кидався на старшого. Гаррі говорить про «інституційні маніпуляції» та звинувачує: «Вони брехали, щоб захистити мого брата».

Попри все, офіційного розриву між ними ніколи не було — до цього часу. Останні одкровення Гаррі можуть вбити остаточний клин між ним і Вільямом. Мемуари будуть опубліковані 10 січня, і навіть назва натякає на те, хто зіграє головну роль у книзі: «запасний» відсилає до поширеного британського виразу «спадкоємець і запасний». Очевидна алюзія на Вільяма, спадкоємця престолу, і Гаррі, який для публіки завжди перебував у його тіні.

Назву для своєї біографії, яка має назву Spare, що у перекладі означає «Запасний», принц обрав сам. Тим самим він остаточно закріплює за собою зневажливе ім'я, яким його все життя називали, особливо британська преса, пише у своїй колонці журналіст Омід Скобі, який спеціалізується на королівській сім'ї.

У книзі Гаррі, як кажуть, робить певні «постріли» у бік Вільяма. Королівські експерти впевнені: «Запасний» зруйнує їхні стосунки назавжди.

«Все розкрито, — сказав один попередній читач газеті The Sunday Times. — Там є такі крихітні деталі й опис боротьби між братами. Я не уявляю, як Гаррі та Вільям зможуть після цього примиритися».

Мемуари «гірші, ніж очікувала королівська сім'я», додало джерело. Особливо важко доведеться Вільяму, і Кейт також отримає досить сильний удар.

Вихід книги Гаррі був запланований на осінь цього року. Однак, за повідомленнями ЗМІ, онук королеви Єлизавети ІІ хотів переглянути та пом'якшити деякі місця після її смерті 8 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі готовий остаточно порвати зі своїм корінням та готується до бурхливого 2023 року.

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