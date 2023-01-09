Мають повну інформацію: в «Укренерго» розповіли, хто координує удари росіян по українській енергосистемі

Більше десяти атак ракетами та дронами, яких зазнала українська енергетична структура, планувалися не лише російськими військовими, а й енергетиками.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що ворог в основному націлений не на електростанції, а на вузли системи передачі електроенергії. Його мета — «відрізати» окремі райони та запобігти постачанню електрики із західних регіонів, де розташована більшість генеруючих потужностей.

В цьому ворожим військовим допомогають російські інженери, які знали енергомережу України «як свою долоню». Адже до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року року вона була об’єднана з енергосистемами росії та білорусі.

Наразі українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

Так, в столиці, наприклад готують резервну енергетичну систему, яка б унеможливила блекаут. Про неї, зокрема, розповідав очільник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Система, зокрема, передбачає створення резервної генерації для водоканалів та ТЕС. Подачу електрики забезпечуватимуть потужні генератори. У разі її запуску, з середини лютого поточного року мешканцям столиці не загрожуватиме тотальне відключення світла. Такі ж рішення надалі хочуть запроваджувати й для інших міст.

Нагадаємо, що останніми днями в столиці та регіоні повернулися до стабілізаційних графіків віключення світла. Споживання зросло й через суттєве похолодання.

Фото Pixabay

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