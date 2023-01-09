Геть кепські справи: «вагнерівці» по телефону змушують росіян їхати воювати

Жителі російського Санкт-Петербурга розповідають, що їм надходять дзвінки від людей, які представляються співробітниками ПВК «Вагнер». Ті, хто телефонує, пропонують записатися до лав «вагнерівців» та вирушити на війнув Україну, або матеріально підтримати бійців. Про це повідомляє російський сайт «Вот Так», якому відомо щонайменше про шість таких випадків.

Як розповіла виданню місцева жителька Катерина, її 53-річному батькові зателефонували вранці третього січня.

«Той, хто телефонував, представився „Валерою з компанії „Вагнер“ і повідомив, що бійцям потрібні „руки“. „Досить відсиджуватися“, —йдеться у статті. — Будеш захищати батьківщину і заробляти гроші!“ — сказав той, хто телефонував. Хоча його номер, за словами Катерини, не був прихований, після розмови в історії дзвінків він не зберігся. Голос був чоловічий, грубуватий. Батько каже, що манера блатна в мові. Мабуть, для цільової аудиторії».

Аналогічний дзвінок надійшов 22-річному студенту Євгену. На жодне із поставлених запитань росіянина той, хто телефонував, не відповів. Він виявив, що номер належить якомусь Олександру: вони зв'язалися з ним, однак він розповів, що не має стосунку до «Вагнера». Номер явно був якось підмінений або вкрадений.

На сторінці «Вагнера» у забороненій в Україні соцмережі вконтакте 5 січня опублікували пост з інформацією про те, що представники компанії нікого не обдзвонюють і не просять пожертвувати гроші. Проте, зазначає видання, інший співробітник ПВК «Вагнер», з яким вдалося зв'язатися, повідомив, що співробітники дійсно зараз обдзвонюють потенційних бійців, пропонуючи вирушити на війну.

Нагадаємо, що пригожин визнав, що «вагнерівці» не змогли взяти Бахмут.

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