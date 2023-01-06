Готуйте чорні пакети, росіяни: пригожин визнав, що «вагнерівці» не змогли взяти Бахмут

євген пригожин, власник російської приватної «Армії Вагнера», визнав, що їй не вдається захопити українське місто Бахмут. В інтерв'ю одному з пропагандистських видань він зазначив, що бойові дії є надзвичайно важкими та виснажливими, тому в них зі сторони окупантів гине велика кількість військовослужбовців.

З його слів видно, що бої вже йдуть на околицях міста, але просунутися далі вглиб вони не можуть. Кожен будинок, за його словами, є лінією оборони.

Це перше визнання пригожина, що «вагнерівці» не просуваються під Бахмутом. Але ще в жовтні він повідомляв, що вони просуваються на сто-двісті метрів в день біля міста.

пригожин, очевидно, хоче звинуватити у провалі Міністерство оборони або російський військово-промисловий комплекс. Раніше повідомлялося, що «вагнерівці» в основному відправляють на передову воювати завербованих в'язнів.

Як повідомляли в одному з останніх звітів ISW, солдати «групи Вагнера» заявили пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність з групи Вагнера та пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів.

Нагадаємо, що свою армію пригожин створює не для захоплення України, а з прицілом на подальші події у росії, вважає журналіст Денис Казанський.

1454

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram