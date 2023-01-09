«Якщо воювати — то за Україну»: у росії на відомого кіноактора порушили справу через антивоєнну позицію

Голова Слідчого комітету росії Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу проти актора Артура Смольянінова після його заяв про війну в Україні, повідомляє ВВС News.

«В інтерв'ю одному із західних видань Смольянінов зробив низку заяв, спрямованих проти росії», — йдеться у повідомленні комітету у телеграм-каналі.

У ньому не уточнюється, коли і якому західному виданню Смольянінов дав інтерв'ю, яке Бастрикін вважав приводом для порушення кримінальної справи. Стаття, за якою можуть бути заведені справи, також не вказана.

Зазначимо, що Смольянінов — відомий російський актор, популярність йому принесла роль Лютого у фільмі «9 рота» (2005) Федора Бондарчука. Він залишив росію та виступав проти вторгнення в Україну.

Минулого тижня Смольянінов в інтерв'ю головному редактору видання «Нова газета Європа» Кирилу Мартинову (оголошений у Росії «іноземним агентом») заявив, що якби брав участь у війні, то на боці України.

На запитання журналіста, чи не виключає можливості «піти воювати за Україну», актор відповів: «Безумовно, звісно. Ще раз емоційно це саме так для мене. Тільки так. Якби я пішов на цю війну, то саме на боці України».

Крім того, у відеоінтерв'ю він сказав такі слова: «Мені, чесно кажучи, начхати, в якій формі залишиться росія. Розвалиться вона, не розвалиться…»

Інтерв'ю викликало резонанс. Російські політики вимагали покарати Смольянінова.

Варто зазначити також, що нещодавно актор знявся в гучному кліпі гурту «Ногу Свело!». Цей гурт випустив черговий новорічний відеокліп «З новим роком, синку!» за участю Чулпан Хаматової та Артура Смольянінова. Пісня розповідає про очікування нового року, і в кліпі показано реакцію батьків, яких грають Чулпан Хаматова та Артур Смольянінов, на отримання повістки для сина.

Як писали «ФАКТИ», раніше дочка відомого російського актора Володимира Машкова («Ліквідація», «Папа»), який знімався в Україні та знімав тут свої фільми, Марія засудила війну проти нашої країни та заявила, що не підтримує батька. А співак Олександр Ревва відмовився виступати з Філіппом Кіркоровим на одній сцені через позицію останнього щодо війни в Україні.

Фото: ТАСС

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