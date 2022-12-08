Відчуває огиду до того, що відбувається: співак Олександр Ревва відмовився виступати з Кіркоровим на одній сцені

Навесні цього року гуморист і співак Олександр Ревва, відомий також як Артур Пирожков, зник із публічного простору. У мережі з'явилися чутки про від'їзд артиста, який родом з українського Донецька, до Європи на проживання, проте згодом стало відомо, що сім'я просто виїхала на відпочинок до Іспанії.

Напередодні артист з'явився на зйомках 51-го фестивалю «Пісня року» в столичному Палаці «Мегаспорт». В Інтернеті з'явилося відео традиційного виконання композиції «Песня остается с человеком», на якому зірки російського шоу-бізнесу вишикувалися в лінію вздовж сцени.

Користувачі мережі звернули увагу, що на ролику самого Ревву відтіснили до краю. Артист стояв із похмурим виглядом біля самих лаштунків і здавався начебто зайвим на заході, тоді як путіністи Філіп Кіркоров, Поліна Гагаріна та решта знаменитостей радісно співали численним глядачам, які радіють вбивствам українців. Ймовірно, Ревва просто не хотів навіть поруч знаходитись із тими, хто закликає російських солдат їхати на війну з Україною. Зірка просто-напросто відчуває огиду до того, що відбувається, тому й цурається інших.

Адже за чутками, Олександр не підтримує війну, а також вбивства мирних українців росіянами. Ревва навіть перестав спілкуватися зі своїми батьками, які попри своє українське походження, підтримали окупантів. Зокрема батько артиста Володимир Ревва обізвав сина, бо той виступав проти «спецоперації в Україні», а матір заявила, що вже давно мешкає в росії й в першу чергу бажає їй перемоги, бо вона дала їй все.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва розлютила впертих путіністів своєю позицією щодо війни.

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