«Они делали все чтобы была война. Плевали в россию, б***дь. Вели себя как свиньи»: зраднику, який ображав Україну, дали 5 років тюрми

Черкаський районний суд визнав громадянина винним у виправдуванні російської збройної агресії. Про це стало відомо із Єдиного реєстру судових рішень.

16 серпня чоловік, перебуваючи на території санаторію «Мошногір`я» за місцем свого фактичного помешкання, спілкуючись із опонентом, висловлював негативні твердження на адресу України. Зокрема у матеріалах справи зазначено висловлювання наступного змісту: «Я из-за этих п*****сов потерял все Володя, все! Это вонючки! Это они провоцировали войну много лет б***дь! Это они к ней шли! Шаг за шагом б***дь. К ней шли! Они не хотели мира ни**я б***дь! И вечно делали все — оскорбляли б***дь, виеб**ались… Лишь бы был б***дь был конфликт б***дь! Поэтому разговор о том что она напала (рф), ну это понимаешь. Она не могла не напасть, потому что они бы продолжали бы так выеб**аться. Они делали все для этого! Буквально вот все, что могут делать люди… прикинь, вот ты вот ходить и ты сосед, я подхожу к тебе на улице пээх, вот в рожу плюнул. А не побил? Ниче! Опять — тьфу б*я. Понимаешь? А как не напасть в такой ситуации?». Все це зафіксовано в протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії. Згідно висновку спеціаліста, такі слова містять ознаки виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Наступного дня, читаємо у матеріалах справи, громадянин під час спілкування з тією з самою особою знову дозволяв собі твердження, в яких висловлював ненависть до рідної країни та підтримку ворога.

«…они готовились к войне еще тогда. С 14-го года. Готовились долго. Они делали все чтобы была война. Все. Плевали в россию б***дь. Вели себя как свиньи. Хотя в этом не было никакой необходимости. Никакой необходимости плевать в соседа б***дь. Никакой необходимости. Я ж работал на заводе, знаю, как у нас там… Типа идея такая — да дружите с россией — будете работать, она газ даст, все будет нормально. Только будьте людьми. А эти ж ху***сы нет б***дь… Это ворог, росия н**уй б***дь. Ху**к завод не работает из-за этих п****ов. Я же вижу… То есть делали все, чтобы люди б***дь не могли жить вообще… Обстреливать б***дь свои же города б***дь. Еб**ные хохлы. Зачем это делать?» — так висловлювався про Україну обвинувачений.

У судовому засіданні він винним себе визнав повністю. Як пояснив служителям Феміди, прибув в санаторій Мошногір`я в кінці травня 2022 року, бо в його місті були бойові дії. Має цивільну дружину та дитину, які знаходяться на території росії. В санаторії він познайомився з чоловіком, якому говорив, що хоче повернутися до родини, на що останній сказав, що росія проводить сильну фільтрацію на кордоні, і щоб її пройти, потрібно відповідати на ряд питань про Україну і своє ставлення до неї. Він зголосився допомогти його відвезти до лінії розмежування, але йому потрібно буде говорити ті речі, які він говорив та зазначені в обвинуваченні. Насправді він так не думає, а говорив це з метою повернутися до своєї сім`ї, і себе таким чином обмовив. Він насправді вважає росію агресором, яка зруйнувала наші життя і він засуджує її політику. Просив суворо не карати та не позбавляти його волі.

Суд призначив зраднику покарання до п`яти років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, що СБУ знешкодила цінного російського агента, який вишукував об'єкти енергетики та передавав координати для завдання удару.



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