Астрологи, які раніше склали гороскоп на січень для всіх знаків зодіаку, вважають, що успіх у сфері роботи та грошей часто залежить від випадковостей, але в силах кожного з нас залучити прихильність удачі.

Овен

Овнам потрібно спробувати розвинути нові таланти. Настає період, коли треба йти вперед. Астрологи радять утриматися від купівлі чи продажу майна. Можна спробувати витратитись на ремонт автомобіля. Якщо провести угоду потрібно за будь-яку ціну, важливо перевіряти ще раз всі документи кілька разів і дотриматися обережності. Зміни у фінансовій сфері будуть утруднені, однак у другій половині тижня Марс дасть Овнам те, що їм потрібне — впевненість та мотивацію. Щоб прибутки зростали, необхідно діяти, причому активно, пише slovofraza.com.

Телець

Тельцям у фінансовій сфері варто покладатися не лише на свої таланти та навички, а ще й на предмети, які залучають гроші. З їх допомогою ймовірність підвищення доходів стане вищою. Також зараз дуже небезпечними будуть фрази на кшталт «я не зможу», «я бідний», «я невдаха» тощо. Краще припинити говорити щось подібне, а також відкласти невелику суму про запас, причому бажано зробити це вже в понеділок. Економні Тельці збережуть гроші. Не потрібно купувати щось тільки для того, щоб пустити пилюку в очі колегам і друзям.

Близнюки

Від Близнюків у п'ятницю може відвернутися успіх. Це означає, що всі найважливіші фінансові справи краще закінчити до кінця тижня. Астрологи радять Близнюкам позбутися зайвої довірливості. Даючи в борг малознайомим людям, підписуючи не дивлячись важливі папери і витрачаючи час на допомогу несумлінним колегам, можна нашкодити своєму фінансовому становищу. Особливо актуальна ця порада у п'ятницю 13. Наприкінці тижня помірна пильність точно не зашкодить.

Рак

Ракам на цьому тижні може бути нелегко, адже навіть сильний Марс може допомогти їм вибратися з фінансової ями. Щоб залучати більше фінансів, можна скористатися допомогою квітів, які приваблюють удачу та багатство. Одяг правильних відтінків виступатиме у ролі магніту удачі та грошей. Ракам у ці сім днів стане в нагоді планування витрат та гранична обережність при здійсненні покупок. У суботу можна розслабитися та зайнятися шопінгом, а останній день тижня краще присвятити плануванню бюджету.

Лев

Леви відносяться до зоряних прокрастинаторів — знаків, які часто не доводять свої справи до кінця. Цього тижня дуже важливо виправити це в собі, оскільки проекти, що не доведені до кінця, можуть стати джерелом великих проблем. Астрологи радять Левам дбати про своє здоров'я, щоб нездужання чи недосипання не стали причиною невдач на роботі та не призвели до нових витрат. Краще не заощаджувати на самопочутті, особливо у подорожах. Вирушаючи за покупками, важливо заздалегідь скласти список, щоб не опинитися до кінця тижня без грошей в оточенні непотрібних речей.

Діва

З їхньою допомогою їм вдасться залучити нових клієнтів та підвищити продуктивність. Наприкінці тижня можна розщедритися і влаштувати собі вечір покупок, але витрачатися краще лише на те, що дійсно потрібно. Куплені зараз речі прослужать довго. Можна витратити трохи грошей на себе коханих, наприклад, на перетворення зовнішності. Щоправда, краще не ходити магазинами в п'ятницю, адже це буде небезпечний день через те, що на календарі виявиться число 13.

Терези

Терезам поталанить у сфері фінансів та роботи. Астрологи радять якнайрідше спілкуватися з представниками найжадібніших Знаків Зодіаку. Енергетика таких людей може негативно позначитися на грошовому успіху Терезів. Ще цим людям знадобиться спокій та розважливість. Так вони зможуть з більшою ймовірністю розкрити свої таланти. Астрологи радять поки не брати і не давати нікому у борг. Також важливо мати подушку безпеки на випадок непередбачених витрат. Деякі дуже приємні витрати можливі у вихідні.

Скорпіон

Скорпіонам варто дотримуватися режиму дня. Так вони з більшою ймовірністю зможуть приймати правильні фінансові та робочі рішення. Більше того, це благотворно вплине на настрій та здоров'я. Друга половина тижня, особливо вихідні, — вдалі дні для покупок, вкладень та придбань. Скорпіони можуть внести новизну у свої фінансові потоки, витративши гроші корисним та несподіваним чином. Наприклад, якщо вони давно не змінювали імідж, можна витратитись на новий одяг. Можна купити будматеріали для ремонту або нові меблі.

Стрілець

Стрільцям, які відчують брак удачі, варто почати дотримуватися енергетичних законів успіху. Особливо важливо це буде для тих, хто зараз переживає дні фінансової кризи і потребує грошей і мотивації. Якщо є люди, яким Стрільці довіряють, можна спробувати звернутися до них по допомогу. Свій власний досвід теж важливий: слухаючи порадників, все одно слід зважувати кожне слово і не покладатися на чужі поради безрозсудно. Досягти бажаного на фінансовій ниві допоможе робота над собою: отримання нових знань та досвіду.

Козеріг

Козерогам для фінансового успіху з 9 по 15 січня варто подолати страх, тривогу та погані думки. Їхній головний покровитель в особі Марса стане сильнішим у четвер, що відкриє перед ними нові дороги. Козерогів чекає досить перспективний, хоч і непростий тиждень. У п'ятницю рекомендується бути обережнішими з витратами та уважніше на касі. Чим більше Козероги будуть сконцентровані на успіху, тим швидше він прийде до них, тому важливо думати про хороше. У неділю можливе надходження приємних звісток у фінансовій сфері.

Водолій

Водолії — типові зоряні трудоголіки, яким періодично треба говорити собі «стоп», щоби не перегоряти. Цього тижня вони з високою ймовірністю захочуть працювати більше, тому важливо пам'ятати про відпочинок. Збереження енергії та сил допоможе збільшити доходи та покращити становище у бізнесі, оскільки у ці сім днів найкращі рішення будуть спадати на думку до Водоліїв, які спокійні та сповнені сил. Ці люди матимуть творчий успіх, тому важливо записувати всі свої ідеї. Цілком можливо, що саме зараз Водолії закладуть фундамент своїх майбутніх успіхів на фінансовій ниві.

Риби

Рибам потрібно більше працювати пліч-о-пліч з іншими людьми. Так Риби зможуть отримувати більше допомоги та рідше залишатися одні. Астрологи радять звертати увагу на тих людей, які бачать у всьому лише добре і не мають сумнівів у собі. Витрати окупляться, ідеї виявляться прибутковими, вкладення виправдаються, якщо не дозволяти оточуючим заражати себе негативом, особливо на початку тижня.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які ризикують стати головними невдахами 2023 року.

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