Картель ОПЕК+ пов’язаний із росією і має бути позбавлений влади над Заходом, — Європарламент

Міжнародний картель виробників нафти ОПЕК+ та генеровані ним ціни на енергоресурси є інструментом гібридної війни диктатур, включаючи росію, проти Заходу. Такий картель має бути зупинено, а виробники нафти позбавлені влади над демократичним світом, який вони мають сьогодні.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з іноземного втручання, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі.

«Одне з наших ключових завдань у контексті високих цін на енергоресурси полягає в тому, що ми повинні зупинити картель ОПЕК+. Вони пов'язані з росією, Алжиром тощо гравцями, вони не повинні мати такого впливу на нас, у тому числі на Європейський Союз, який вони мають сьогодні», — заявив політик.

За його словами, у майбутньому виробники нафти не повинні мати такої влади над Заходом.

«Сьогодні вони диктують нам умови. Енергоресурси в руках ОПЕК+ та диктатур, що входять до його складу, рф насамперед є інструментом гібридної війни проти Заходу», — розповів Томаш Здеховскі.

Нагадаємо, 5 жовтня країни ОПЕК+ прийняли рішення суттєво скоротити видобуток нафти, під час настійних вимог росії та Саудівської Аравії. Це стало найбільшим скороченням нафтовидобутку з часів пандемії COVID у 2020 році, яке вже діє починаючи з листопада місяця.

А в Центрі оборонних реформ опублікували дослідження, згідно з яким причиною високих цін на енергоносії є штучне обмеження видобутку нафти країнами-членами ОПЕК+, а не російська агресія проти України, як вважається. Відповідно до висновків аналітиків, такі дії є міжнародною картельною змовою, заборона якої є єдиним доступним інструментом для зниження високих цін на енергоносії та позбавлення рф нафтогазових доходів для ведення агресивної війни.

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