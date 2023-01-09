Руслан Малиновський залишив «Аталанту» та підписав контракт з французьким грандом (відео)

Футболіст збірної України Руслан Малиновський, який передав на фронт військову вантажівку, залишив «Аталанту» і підписав контракт з «Марселем», повідомляє офіційний Twitter 9-разового чемпіона Франції.

Після прибуття в портове місто разом з дружиною Роксаною 29-річний футболіст успішно пройшов медогляд і став гравцем іменитого клубу, який посідає у чемпіонаті Франції третє місце (8 очок відставання від «ПСЖ» та 4 — від «Ланса»). 10 січня Малиновський, який взяв собі 18-й номер, проведе перше тренування з підопічними хорватського фахівця Ігора Тудора.

«Марсель» орендував футболіста збірної України на пів року з обов'язковим правом викупу. За неофіційною інформацією, французи заплатять «Аталанті» 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені бонусами, одна з умов — вихід до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що один з лідерів збірної України виступав за «Аталанту» з літа 2019 року, коли клуб з Бергамо заплатив за нього бельгійському «Генку» 13,7 млн євро. З того часу Руслан провів за італійців у всіх турнірах 143 матчі, забив 30 м'ячів та віддав 28 гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський висловився про боягузливу мовчанку в росії Анатолія Тимощука.

Фото ФК «Марсель»

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