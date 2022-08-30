Руслан Малиновський відправив на фронт військову вантажівку (відео)
Футболіст збірної України Руслан Малиновський, який відкрив лікк голам у нинішньому сезоні серії А у матчі з «Міланом», організував та сплатив відправку з Італії бойової вантажівки марки IVECO для допомоги ЗСУ на передовій.
Про це розповів колишній народний депутат, а нині громадський діяч та волонтер Володимир Парасюк на своїй сторінці в Instagram. «Дуже круто, коли українські спортсмени підтримують свою армію. Тому, Руслане, дякую вам. Ви — не лише крутий футболіст, а й велика людина», — зазначив волонтер на відео, показавши відправлену з Італії вантажівку.
Таким чином, Малиновський наслідував приклад своїх партнерів по збірній — зокрема, Віталій Миколенко оплатив купівлю та доставку до України семи пікапів, а Андрій Ярмоленко «знарядив» до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітарними «подарунками».
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