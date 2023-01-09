За перші дні нового року до Лисичанської лікарні доправили майже три сотні поранених окупантів, — Генштаб

Протягом поточної доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Також під ударом опинився Очаків.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог обстрілював позиції наших військ та цивільні об’єкти на Чернігівщині та Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. На Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.



На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів ворога, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Херсона та Золотої Балки. Є постраждалі серед мирних громадян.



«Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Лисичанська Луганської області, тільки за перший тиждень цього року, доправили до 300 окупантів», — зазначили у Генштабі.

Українска авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 1 пункт управління та 1 район зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, що ранком ракетами С-300 ворог вдарив по селищу міського типу Шевченкове, шо на Харківщині. Вибухи пролунали на місцевому ринку. Відомо про поранених та двох загиблих.

Фото Генштабу ЗСУ

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