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Події

Били з «Градів» та важкої артилерії: ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину

8:21 10 січня 2023
Розбите обійстя

Ніч проти 10 січня знов була неспокійною для мешканців Нікопольського району на Дніпропетровщині — повітряна тривога тривала 9 годин. Ворог задіяв «Гради» та важку артилерію. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів.

На щастя, люди не постраждали.

Проте цивільна інфраструктура зазнала руйнувань — пошкоджено будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються.

Руйнування на Нікопольщині

Нагадаємо, під час ударів по Нікопольщині щоразу страждають газогони та лінії електропередач.

Фото t. me/mykola_lukashuk

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