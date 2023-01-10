Як швидко продати авто за високою ціною навіть у воєнний час: поради власникам

Під час війни в Україні високий попит на старі автомобілі. Але щоб не віддати машину зовсім за безцінь, її потрібно підготувати до продажу. Про те, як правильно це зробити, пише OBOZREVATEL.



Перед тим, як сфотографувати авто на продаж, потрібно усунути всі несправності та зробити генеральне прибирання — ретельно промити кузов та салон, колісні арки, фари, відполірувати кермо.

У салоні краще провести хімчистку. Уживані чохли краще зняти. Слід завчасно приготувати моторний відсік — позбутися тріщин й розривів у шлангах, на деталях не повинно бути масляних плям.

Перевірити склопідіймачі, габарити, лампочки, подушки безпеки, замінити склоочисники у разі їхньої несправності.

Якщо машину підготовлено, можна написати оголошення.

Оголошення має бути чітким та докладним. Обов'язково потрібно зазначити:

- марку та модель авто

- рік випуску

- пробіг авто

- об'єм двигуна

- тип палива

- тип трансмісії

- комплектацію.

Разом з ціною варто зазначити й можливість торгу. Якщо авто має замінені деталі, не потрібно приховувати це.

Важлива умова, щоб покупець захотів зв'язатися бодай подивитися машину, це чітке фото. Його краще зробити на професійну камеру або вибрати на смартфоні найвищі параметри знімка.

На фото має бути все: ракурси кузова, моторний відсік, салон, панель приладів, багажник зсередини, колісні арки і т.д.

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