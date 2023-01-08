Шкарпетки, спирт та крем для гоління: названо лайфхаки, які допоможуть водіям взимку

Щоб поїздка автомобілем у зимовий період не доставляла власникам неприємностей, у машині потрібно мати багато різних дрібниць, які виручать у скрутній ситуації.

«Апостроф» поділився лайфхаками для водіїв авто.



Вважається, що звичайний кондиціонер для волосся добре справляється з утворенням гідрофобного покриття. Необхідно розвести кондиціонер з водою у пропорції 1:2 та нанести його на автомобіль, а через 5 хвилин ополоснути машину водою.

Щоб скло не запотіло, його можна обробити спиртом.

Ще один спосіб позбутися запотівання скла — намазати його кремом для гоління, а потім стерти, після чого утворюється непомітна плівочка без слідів розводів.

Боротися з запотівання скла можна не тільки кремом для гоління або спиртом, але й охолодженням салону. Після виходу з машини відкрийте всі дверцята, щоб не було різниці температур зовні та всередині, тоді й не буде конденсату.

Зубна паста чудово очистить фари автомобіля. Достатньо нанести товстий шар пасти на фари, змити його водою та відполірувати їх.

Щоб акумулятор не розряджався, потрібно вносити його у будинок. Це допоможе легко запускати автомобіль навіть у морозну погоду.

Відомо, що кожні 45 кг додаткової ваги збільшують витрату палива авто на 2%, тому якщо ви хочете економити, слід переглянути багажник й викласти з нього все зайве.

Шкарпетки на двірниках захистять їх від заледеніння. Тільки не варто притискати двірники до скла, щоб шкарпетки самі не примерзли до лобового скла.

Прибрати зайву вологу з салону допоможе шкарпетка з «котячим туалетом». Така шкарпетка на ніч у машині — вранці в салоні буде сухо.

Раніше ми розповідали, як водії можуть заощадити пальне взимку.

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