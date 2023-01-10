Понад 700 окупантів та корабель: названо втрати ворога за добу

За добу Сили оборони ліквідували 710 путінських загарбників. Окупанти також втратили 4 танки, 7 ББМ, 4 артилерійські системи, 4 безпілотники та корабель противника.

Так виглядають втрати ворога:

- танків / tanks — 3084 (+4) од,

- бойових броньованих машин / APV — 6154 (+7) од,

- артилерійських систем — 2073 (+4) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1860 (+4),

- кораблі /катери — 17 (+1) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн- 4817 (+8) од.

Українці відзначають майстерність українських військових, які б'ють ворога та знищують техніку та склади загарбників.

Нагадаємо, зараз найважча ситуація на Донецькому напрямі фронту — у районі Соледара та Бахмута. Росіяни постійно поливають вогнем артилерії позиції ЗСУ і те, що залишилося від міст, посилають в атаки дедалі нові частини своїх мобілізованих. Президент Зеленський назвав дії росії на Донбасі безумством.

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