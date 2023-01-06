Втрати окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали вже 110 250 військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували ще 530 російських солдатів, повідомили у Генштабі.



Також було знищено:

- танків — 3064 (+23) од.,

- бойових броньованих машин 6124 (+16) од,

- артилерійських систем — 2059 (+8) од.,

- РСЗВ — 431 (+5) од.,

- літаків — 285 (+1) од,

- гелікоптерів — 272 (+1) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4797 (+38) од.

Українці постійно дякують нашим військовим за відмінну службу й нагадують ворогові про те, що в Україні на нього чекає смерть.

Нагадаємо, путін запропонував укласти перемир'я на Різдво, але в Україні та на Заході назвали це черговою провокацією. А президент Ззеленський нагадав, що Україна назвала свою формулу миру. І вона без російських окупантів нашій землі.

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