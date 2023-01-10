У квартирі під Києвом вибухнув газовий балон: рятувальники назвали причину
На Київщині, яка страждає від аварійних відімкнень електроенергії, зафіксовано ще один випадок вибуху туристичної газової плити.
Повідомлення про інцидент у Броварах надійшов до оперативно-диспетчерської служби Броварського району 9 січня о 16:40. Заявники повідомили про вибух на другому поверсі 9-типоверхового житлового будинку на вул. Симона Петлюри, відзначили в Управлінні ДСНС по Київській області
По прибуттю рятувальниками встановлено, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який знаходився в портативній переносній газовій плитці. Її господарі розмістили просто на електроплиті і коли енергопостачання будинку відновили, відбулось підігрівання балончика, що й призвело до вибуху.
На щастя обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, проте вікна та двері квартири було пошкоджено.
Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли про вибух газового балона у квартирі на 19-поверхі багатоповерхівки під Одесою.292
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