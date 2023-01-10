У квартирі під Києвом вибухнув газовий балон: рятувальники назвали причину

На Київщині, яка страждає від аварійних відімкнень електроенергії, зафіксовано ще один випадок вибуху туристичної газової плити.

Повідомлення про інцидент у Броварах надійшов до оперативно-диспетчерської служби Броварського району 9 січня о 16:40. Заявники повідомили про вибух на другому поверсі 9-типоверхового житлового будинку на вул. Симона Петлюри, відзначили в Управлінні ДСНС по Київській області

По прибуттю рятувальниками встановлено, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який знаходився в портативній переносній газовій плитці. Її господарі розмістили просто на електроплиті і коли енергопостачання будинку відновили, відбулось підігрівання балончика, що й призвело до вибуху.

На щастя обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, проте вікна та двері квартири було пошкоджено.

Електроплита відновленню вже не підлягає

Залишки туристичного газового пальника

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли про вибух газового балона у квартирі на 19-поверхі багатоповерхівки під Одесою.

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