Справжній бум: кількість українських учнів в ірландських школах з травня зросла майже вдвічі

Майже 14 000 українських дітей вступили до ірландських шкіл з початку російського вторгнення на їхню Батьківщину, про це повідомляє місцеве видання www.thejournal.ie. Нові дані Департаменту освіти свідчать, що за останні місяці до шкіл Ірландії приєдналися 13 753 українських учнів: 8 823 у закладах початкової освіти та 4 930 у середніх школах. Це майже вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Найбільше дітей вступило до дублінських шкіл — 1 890 учнів та студентів. Школи Керрі прийняли 1 373 учні, в той час як у початковій та середній школі міста Корк було зареєстровано 1 354 учні. До шкіл Донеголу було зараховано 1 157 українських учнів, а до шкіл графства Клер — 1 052 учні.

За останніми даними Центрального статистичного управління, наприкінці 2022 року в Ірландії проживало понад 62 000 громадян України. У заяві відомства йдеться, що для сприяння переходу українських учнів до ірландських шкіл продовжують працювати Регіональні освітні та мовні команди (REALT), які приймають 16 регіональних рад з освіти та навчання по всій Ірландії. Вони укомплектовані регіональним допоміжним персоналом з питань освіти. Ці команди забезпечують чіткий, доступний обмін інформацією між школами, місцевими службами підтримки освіти та національними структурами підтримки щодо людей, які прибувають з України.

Інформація для батьків українською та російською мовами про доступ до шкільних місць є на сайті gov.ie/Ukraine.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Варшаві готують стимул для українців, які планують довше залишитись у Польщі.

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