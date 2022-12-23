У Сеймі Польщі у першому читанні відбувся розгляд урядового проекту змін до Закону «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України та деяких інших законів». Заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Павел Шефернакер, представляючи проект, зазначив, що одразу після початку війни в Україні уряд підготував Закон про допомогу громадянам цієї країни. Він додав, що законодавство було створено у співпраці з неурядовими організаціями та органами місцевого самоврядування і дозволяє, серед іншого, біженцям легально перебувати в Польщі, користуватися послугами охорони здоров'я, а також легально працювати та навчатися в Польщі, повідомляє портал samorzad.

«Понад півмільйона біженців, які залишили свою країну після 24 лютого, працевлаштувалися в Польщі. Це люди, які також працюють на економічний успіх Польщі. Вони живуть тут, хочуть залишитися довше, їхні діти ходять до польських шкіл. Загалом можна сказати, що близько 1,4 млн осіб хочуть залишитися в Польщі на довший термін. Це було б неможливо, якби не законодавчі рішення, які набули чинності після 24 лютого. — зазначив він. — Хоча польське суспільство продовжує дуже прихильно ставитися до біженців з України, необхідні подальші зміни в законодавстві. Нам потрібно посилити систему — це також прохання від представників органів місцевого самоврядування прикордонних міст — пов'язану з усіма видами пільг, які отримують ці люди. Ми повинні переконатися, і ми вважаємо, що ті нормативні акти, які ми підготували, на 100% забезпечують інтерес держави, щоб ніхто не отримував такого виду пільг, якщо він не перебуває в Польщі щодня».

Проект змін до так званого Закону про допомогу передбачає зміну, серед іншого, питання реєстрації громадян України. Біженці матимуть 30 днів з моменту прибуття до Польщі, щоб подати заяву на отримання номера PESEL. Ті, хто вже прибув до Польщі після російської атаки і ще не подав таку заяву, матимуть 30 днів з моменту набуття чинності поправки, щоб це зробити. Досі термін реєстрації в системі PESEL становив 90 днів після в'їзду до Польщі. Будуть також внесені зміни до положень, що стосуються допомоги в місцях колективного проживання, організованих воєводами, органами місцевого самоврядування та іншими публічними установами. Згідно з проектом, з березня така допомога надаватиметься, як правило, на термін до 120 днів з моменту першого прибуття біженця до Польщі. Після цієї дати біженець, який не належить до вразливої групи, повинен буде покривати частину витрат на таку допомогу, а також мати номер PESEL для отримання такої допомоги.

У нинішньому вигляді проєкт передбачає, що з березня громадяни України, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, але не довше 180 днів, зможуть скористатися такою допомогою, якщо покриють 50% її вартості (не більше 40 злотих на добу). У свою чергу, з травня громадяни України, які перебуватимуть у Польщі понад 180 днів, отримуватимуть таку допомогу за умови оплати 75% її вартості (не більше 60 злотих на добу).

Із закону буде вилучено норму, яка передбачала особливий порядок видачі посвідок на тимчасове проживання біженцям. Проект також містить положення щодо подальшої фінансової підтримки органів місцевого самоврядування для виконання додаткових освітніх завдань для дітей з України. На ці завдання у Фонді допомоги на 2023 рік заплановано понад 2 млрд злотих.

Про такі зміни «ФАКТИ» писали тут: «Польща змінює умови прийому українських біженців: що й для кого зміниться».



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