Під Києвом палала квартира на 5-поверсі, а рятувальники не могли дістатися будинку через щільно припарковані авто (відео)

Хаотичне паркування авто мешканців у дворах багатоповерхівок ледь не призвело до трагедії, коли вранці 10 січня в одному з житлових комплексів Софіївської Борщагівки виникла пожежа на п'ятому поверсі багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Київської області.

До місця виклику направлено чергові караули 34-ї та 62-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Вишневе. По прибуттю встановлено, що палає кухня та балкон, також було констатовано сильне задимлення.

Рятувальникам довелося прокладати пожежні рукави буквально під колесами автівок

Проте дістатися місця загоряння виявилося неможливим через щільно припарковані до будинку авто, тому рятувальники втратили чимало дорогоцінного часу.

Втім, 6 чоловік з верхніх поверхів будинку успішно евакуювали. Ліквідація пожежі зайняла лише 4 хвилини, тоді як пошук шляхів до під'їзду — понад 20.

Причина пожежі ще встановлюється.

Головне управління ДСНС України у Київській області вкотре закликає паркувати автомобілі так, щоб вони не заважали проїзду спеціального транспорту, адже наступного разу це може коштувати чийогось життя.

Нагадаємо, перед війною у Києві планували запровадити плату за паркування авто у дворі багатоповерхівки, проте чи актуальні ці плани зараз, не відомо.

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