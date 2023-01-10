Протягом 321-ї доби російського ворожого вторгнення окупанти не припиняли завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України в порушення усіх норм Міжнародного гуманітарного права.

Натомість, як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, а підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління, 2 позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Найбільша інтенсивність ворожого вогню нині спостерігається на Бахмутському напрямку, де армія рф задіяла весь спектр озброєння, намагаючись вести штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області. На сусідньому Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області, а на Новопавлівському напрямку під вогнем танків та всього спектру артилерії опинилися позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар (всі — Донецька область).

Не припиняються обстріли й на Херсонському напрямку — там від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів, зокрема й самого обласного центру, серед мирних мешканців є постраждалі.

Проте величезні втрати живої сили ворогу все важче приховувати. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.

Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій показали, як під Бахмутом чотири бійці ліквідували 15 солдатів ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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