Воювати умінням, а не кількістю: під Бахмутом 4 бійця ЗСУ ліквідували 15 солдат ворога

Під Бахмутом, де російське командування не шкодуючи своїх солдатів, кидає у бій дедалі нові сили, бійці Сил спеціальних операцій продемонстрували майстерність та вміння воювати не кількістю, а плануванням та якістю. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, який зараз перебуває на Донбасі.



Він зазначив, що бій провів тактичний гурт «Адам». Чотири українські військові Сили спецоперацій знищили 15 людей ворога та взяли у полон шістьох росіян.

«Завдяки якісному плануванню та управлінню чотири бійці Сил спеціальних операцій атакували позицію росіян під Бахмутом та знищили 15 солдатів противника. Під час зачистки було захоплено 6 росіян, яким удалося вижити, весь підрозділ повністю ліквідовано. Група зробила операцію без втрат», — пише Бутусов.

«Хотілося б, щоб такі бої ставали прикладом вдалої тактики малих груп у сучасній війні і такий досвід системно запроваджувався у військах», — додав журналіст.

У мережі коментатори пишуть, що знають таких воїнів. Українці радіють тому, що наші захисники під час цієї операції не постраждали, а читати про такі подвиги українських героїв — це бальзам на душу.

Нагадаємо, на сьогодні українські військові ліквідували вже майже 112,5 тисячі російських загарбників й сотні тисяч військової техніки ворога.

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