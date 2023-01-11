За добу, що минула, ворог завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по, зокрема, цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

Про стан справ на ранок 11 січня — триста двадцята другої доби російського широкомасштабного вторгнення — розповіли у Геншабі ЗСУ.

За цей час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка — Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

За добу, що минула, українські бійці ліквідували близько 500 окупантів та знищили багато техніки ворога.

Фото Генштабу

«Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої „націоналізації“ квартир місцевих жителів, які виїхали», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомляли, що в тимчасово окупованому Бердянську загарбники спішно облаштували ще 3 військові шпиталі.

Фото Генштабу

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