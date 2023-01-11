Терези ризикують отримати травму, Стрільцям настав час розслабитися, а Водоліям краще побути на самоті: гороскоп на 11 січня 2023 року

Астрологи називають середу, 11 січня — середину тижня, який має пройти під управлінням сприятливої енергетики — днем, коли потрібно стримувати емоції, зберігаючи душевну рівновагу. Погані слова чи вчинки обіцяють повернутися до «авторів».

Овен

Якщо захочете змінити своє життя на краще, — вперед, і у вас все вийде. Зірки рекомендують вибрати з усього різноманіття справ найприємніші та найцікавіші для вас. Можна розраховувати на підтримку рідних, друзів, однодумців та авторитетних людей, стверджує slovofraza.com.

Телець

Багато справ, запланованих на цей час, пройдуть як по маслу. Зараз у вас достатньо енергії, і головне вирішити, куди її направити. Виїзд на природу допоможе гармонізувати душевний стан та зніме стрес.

Близнюки

Особливих змін не очікується. Наразі краще зайнятися складанням планів на майбутнє. Сьогодні ретельно обмірковуйте покупки, інакше у вас є ризик витратити зайве, що зараз небажано. Вечір підходить для спокійного спілкування із близькими людьми.

Рак

Не варто квапити події — ще невідомо, чим вони обернуться для вас. Постарайтеся жити сьогоденням, отримуючи задоволення від того, що відбувається. Увечері не витрачайте багато сил на господарський клопіт і не відмовляйте собі у маленьких задоволеннях.

Лев

Намагайтеся цей день наповнити приємними враженнями. У першій половині дня більше спілкуйтеся з друзями та знайомими. Можливі зустрічі з людьми, які змінять ваше життя на краще. Намагайтеся не витрачати гроші.

Діва

Можливі внутрішні суперечності. Не з'ясовуйте стосунків із членами сім'ї, тримайте себе в руках. Займайтеся тим, що добре виходить. Обов'язково порадуйте себе, а чим саме вирішите самі. Не найкращий час для подорожей. Благотворну дію матимуть помірні фізичні навантаження.

Терези

Травмонебезпечний день. При виконанні будь-якої роботи дотримуйтесь техніки безпеки. Проте це чудовий період для того, щоб знайти порозуміння з родичами, навіть якщо була сварка. А ось увечері стосунки знову можуть зіпсуватися. Виявіть терпіння.

Скорпіон

Навряд чи в цей день відбудуться якісь зміни. Не варто ризикувати тим, що є для вас цінністю. Намагайтеся не завдавати біль тим, хто вам дорогий, і не ображайтеся самі через дрібниці. Від спілкування з людьми, які вам не надто симпатичні, зараз краще відмовитись.

Стрілець

Зірки радять хоча б на якийсь час забути про всі справи і турботи. Вам варто терміново поповнити свої енергетичні ресурси, інакше день виявиться для вас складним. Відпочинку та релаксації потрібно відводити якнайбільше часу. Найчастіше створюйте для себе спокійну та затишну обстановку.

Козеріг

Намагайтеся не пропускати заходів, які можуть вплинути на ваше майбутнє. Навіть якщо вас просто запросять у гості, обов'язково сходіть. Зараз є всі шанси вхопити успіх за хвіст. Не виключено нових романтичних знайомств. Сьогодні не слід брати кредити та позичати.

Водолій

Не дозволяйте емоціям вас захопити і постарайтеся якнайменше спілкуватися, уникайте галасливих компаній, побудьте на самоті. Нині дуже легко незаслужено образити близьких людей. Навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, постарайтеся зрозуміти думку співрозмовника.

Риби

Перед тим як щось зробити, спочатку все обміркуйте. Намагайтеся знайти заняття, яке допоможе відмовитися від поганих думок. Очікуються нові цікаві знайомства та відновлення старих зв'язків. У відносинах із родичами краще зайняти вичікувальну позицію.

Раніше астрологиня Людмила Булгакова склала ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2023 року, який, на її думку, буде одним із найспокійніших у році.

Фото Pixabay

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