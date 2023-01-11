У Києво-Печерській лаврі спаплюжили могилу митрополита Володимира (Сабодана): поліція підозрює церковників (фото)

У Києво-Печерській лаврі, де 7 січня відбулося перше святкове богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), стався акт наруги над могилою колишнього предстоятеля Української православної церкви (МП) Володимира (Сабодана).

Як повідомляє видання LB, у ніч з 6 на 7 січня невідомі підпалили на могилі два білі клобуки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.

«За попередніми даними, до цього злочину, вірогідно причетні садівник лаври архідиякон Філарет (Новодон), монах Арсеній, позаштатний помічник намісника лаври митрополита Павла (Лебедя) Олексій Бондаренко, які є підконтрольними зазначеному ієрарху УПЦ», — йдеться в повідомленні.

Митрополит Володимир (Сабодан) помер влітку 2014 року. Він був архієреєм УПЦ МП з 1966 року, у 1992−2014 роках її предстоятель, митрополит Київський і всієї України. У 1990 року зайняв друге місце на виборах патріарха Московського, поступившись Алексію ІІ, а у 2009 року мав шанси бути обраним патріархом РПЦ після його смерті, але відмовився.

Нагадаємо, що з січня цього року УПЦ втратила право орендувати Успенський собор та Трапезну церкву на території лаври. Митрополит Павло (Лебідь) не прийшов на підписання відповідного Акту.

Ексклюзивний матеріал «Поки УПЦ не змінить назву, вона не зможе продовжити оренду Успенського собору лаври: роз'яснення вченого» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту https://lb.ua

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