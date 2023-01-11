«Алекс мене не підтримав»: неочікуване зізнання учасниці «Холостяка-12»

Напередодні фінального епізоду дванадцятого сезону «Холостяка» наростають пристрасті серед учасниць, що вибули, та шанувальників проєкту. Нагадаємо, минулий ефір залишили Марина та Саша Погорєлова. Боротьбу за серце головного героя — Алекса Топольського — продовжили Саша Мудра та Катя.

Після виходу з проєкту одна з фавориток шоу — бізнес-леді Саша Погорєлова — написала великий пост, який пояснював рішення Холостяка. Виявляється, за словами Саші, на реаліті все не як у житті.

«Все відбувається неймовірно швидко, — написала Саша в мережі. — Тому можна пережити реально ціле маленьке життя та 50 різних відтінків своїх емоцій».

«Пройшлась» Саша і по Алексу, зауваживши, що він не завжди її підтримував.

«Мало уваги, мало побачень, мало часу проведеного разом, — написала дівчина. — І я відчувала, як потроху згасаю».

Саша з першої зйомки відчувала страх перед камерою. Дівчина каже, що це здивувало, навить, її саму.

«Алекс, нажаль, не зміг мене підтримати в ці моменти, — жаліється дівчина. — Іноді він навіть наголошував на тому, що я нервую. Це мені не дуже подобалось».

Пост Погорєлової підтримали і учасниці проєкту. Саша Мудра побажала дівчині щастя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в мережі розкритикували Холостяка.

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