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Шоу-бізнес

«Алекс мене не підтримав»: неочікуване зізнання учасниці «Холостяка-12»

17:54 11 січня 2023
Саша Погорєлова

Напередодні фінального епізоду дванадцятого сезону «Холостяка» наростають пристрасті серед учасниць, що вибули, та шанувальників проєкту. Нагадаємо, минулий ефір залишили Марина та Саша Погорєлова. Боротьбу за серце головного героя — Алекса Топольського — продовжили Саша Мудра та Катя.

Після виходу з проєкту одна з фавориток шоу — бізнес-леді Саша Погорєлова — написала великий пост, який пояснював рішення Холостяка. Виявляється, за словами Саші, на реаліті все не як у житті.

«Все відбувається неймовірно швидко, — написала Саша в мережі. — Тому можна пережити реально ціле маленьке життя та 50 різних відтінків своїх емоцій».

«Пройшлась» Саша і по Алексу, зауваживши, що він не завжди її підтримував.

«Мало уваги, мало побачень, мало часу проведеного разом, — написала дівчина. — І я відчувала, як потроху згасаю».

Саша з першої зйомки відчувала страх перед камерою. Дівчина каже, що це здивувало, навить, її саму.

«Алекс, нажаль, не зміг мене підтримати в ці моменти, — жаліється дівчина. — Іноді він навіть наголошував на тому, що я нервую. Це мені не дуже подобалось».

Пост Погорєлової підтримали і учасниці проєкту. Саша Мудра побажала дівчині щастя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в мережі розкритикували Холостяка.

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