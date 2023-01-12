Ворог цинічно обстріляв Запорізьку та Дніпропетровську області: пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури (фото)

Російські варвари вкотре обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області.



Зокрема, по Нікопольському району Дніпропетровщини вночі завдали удару з важкої артилерії, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.



Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіло близько десятка ворожих снарядів.



Понівечено кілька приватних будинків та господарських будівель. Масштаби завданих збитків ще з'ясовуються.



За словами голови ОВА, в інших районах ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І цієї хвилини спокійно. На щастя, обійшлося без жертв.



Фото наслідків обстрілу Марганця Дніпропетровської області опублікував голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко



«Пошкоджено дев'ять житлових будинків, чотири господарські будівлі, теплиця, вісім автомобілів, лінія електромережі», — написав він.

На Запоріжжі постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа.

«Також внаслідок обстрілу знову зазнали пошкоджень мирні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці прильоту вже працюють відповідні служби», — повідомив секретар Запорізької міської Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, вчора окупанти кілька разів вдарили по пологовому будинку у Херсоні. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні, пошкодило один з лікарських кабінетів.

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