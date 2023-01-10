В Києві та трьох областях запроваджені планові відключення світла: як дізнатися графік

В Україні на тлі холодів та початку робочого тижня зросло споживання електроенергії.

Після різдвяних свят у Києві та кількох областях України знову повернулися до погодинних відключень електрики.

У вівторок, 10 січня, у столиці, Київській, Одеській та Дніпровській областях запроваджено планові відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК.



Графік відключення електроенергії можна дізнатися на сайті ДТЕК:

- для Києва за посиланням https://www.dtek-kem.com.ua/ua

- для Київської області за посиланням https://www.dtek-krem.com.ua/ua

- для Одеської області за посиланням https://www.dtek-oem.com.ua/ua

- для Дніпропетровської області за посиланням https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

На Донеччині зараз діють екстрені відключення світла.

Раніше ми писали про те, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію.

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