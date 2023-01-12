Старий Новий рік: які страви обов’язково повинні бути на святковому столі

Після Різдва в Україні традиційно у ніч з 13 на 14 січня відзначається Старий Новий рік. Вечір напередодні Старого Нового року називають Щедрим, тому й святковий стіл має бути ситним та смачним.



На столі обов'язково повинні бути кутя, різноманітні випічки та частування. Чим більше страв буде, тим щедрішим обіцяє бути наступний рік.



Головна страва, як і на Різдво, — кутя. На відміну від різдвяної, вона готується з вершковим маслом.

Обов'язковою складовою святкового столу на Старий Новий рік є страви зі свинини. Крученики — чудова закуска для Щедрого вечора. Їх готують з різними начинками: це може бути сало, смажені гриби з цибулею, чорнослив. Альтернативою може стати домашня печеня зі свининою.

Узвар також прийнято ставити на стіл у Щедрий вечір.

На варениках у Старий Новий рік прийнято ворожити. Для цього в них кладуть різну начинку, що символізує щось. Наприклад, монета — до грошей, а каблучка — до весілля.

Традиційний український борщ з пампушками — не лише повсякденна, а й святкова страва, яку неодмінно ставлять на стіл у Щедрий вечір.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт крекера від кулінара із Кривого Рогу Елли Іванової, який можна приготувати до Старого Нового року.

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