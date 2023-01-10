Крекер до Старого Нового року: дуже простий і вдалий рецепт смаколика
Крекер — тонке хрумке печиво з шаруватою структурою. За легендою, воно з'явилося близько трьохсот років тому внаслідок пекарської помилки. Пекар перетримав галети в печі й спочатку дуже засмутився. Але скуштував і був вражений: вони виявилися неймовірно хрусткими. Крекер став дуже популярним. Його люблять і дорослі, й діти. Звісно, крекер можна купити у будь-якому супермаркеті. Але немає нічого смачнішого за домашню випічку. Спробуйте його спекти разом із дітьми — вони будуть щасливі!
— Цей рецепт, на мій погляд, дуже простий і вдалий, — каже кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати бутерброд із хурмою та червоною рибою.
Крекер
100 г цільнозернового борошна
50 г холодного вершкового масла
Сіль
Перець
30 г сметани
З'єднуємо масло та борошно. Перетираємо у крупку. Додаємо сіль та свіжомелений перець, сметану.
Швидко замішуємо тісто. Загортаємо у плівку. І поміщаємо на 40 хвилин у холодильник.
Тонко розкочуємо та випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Форма для крекера підійде будь-яка — ялинка, серце…
За бажанням в тісто можна додати трохи цукру.
І смачного!
Раніше кулінарка розповіла, як приготувати смачну та просту закуску для новорічного столу.
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Фото з альбому Елли Іванової35
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