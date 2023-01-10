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Крекер до Старого Нового року: дуже простий і вдалий рецепт смаколика

22:00 11 січня 2023
крекер

Крекер — тонке хрумке печиво з шаруватою структурою. За легендою, воно з'явилося близько трьохсот років тому внаслідок пекарської помилки. Пекар перетримав галети в печі й спочатку дуже засмутився. Але скуштував і був вражений: вони виявилися неймовірно хрусткими. Крекер став дуже популярним. Його люблять і дорослі, й діти. Звісно, крекер можна купити у будь-якому супермаркеті. Але немає нічого смачнішого за домашню випічку. Спробуйте його спекти разом із дітьми — вони будуть щасливі!

— Цей рецепт, на мій погляд, дуже простий і вдалий, — каже кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати бутерброд із хурмою та червоною рибою.

Крекер

100 г цільнозернового борошна

50 г холодного вершкового масла

Сіль

Перець

30 г сметани

З'єднуємо масло та борошно. Перетираємо у крупку. Додаємо сіль та свіжомелений перець, сметану.

Швидко замішуємо тісто. Загортаємо у плівку. І поміщаємо на 40 хвилин у холодильник.

Тонко розкочуємо та випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Форма для крекера підійде будь-яка — ялинка, серце…

За бажанням в тісто можна додати трохи цукру.

І смачного!

Раніше кулінарка розповіла, як приготувати смачну та просту закуску для новорічного столу.

Читайте також: Салат з мандаринами, чері та креветками: смак Нового року

Фото з альбому Елли Іванової

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