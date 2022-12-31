Кролик напевне подарує щастя, успіх та фінанси: які три страви обов’язково мають бути на новорічному столі

Рік Чорного Водяного Кролика потрібно зустрічати правильно, що включає і новорічне меню.

Астролог Влад Росс закликає обов'язково приготувати те, що любить Кролик. А це — капуста, морква, яблука та груші.

Замість м'ясних страв краще подавати рибні.

Символом Нового 2023 серед плодів стане гранат. Повинні бути на столі і цитрусові — вони допомагають розпочати будь-яку справу у позитивному ключі.

Не варто зустрічати Кролика гострою їжею — краще замінити її солодощами, особливо тортами. Однак головними на столі повинні все ж таки бути фрукти та овочі.

Астролог настійно радить звернути приготувати три знакові страви.

Салат з капусти та груші

Для його приготування візьміть:

1 тверду грушу;

250 г капусти;

1 лимон;

оливки чи маслини;

гірчицю у зернах;

грецький йогурт;

оливкова олія;

сіль;

насіння.

Спосіб приготування

Дрібно наріжте капусту, підсоліть і відіжміть зайвий сік.

Грушу помийте, почистіть, поріжте смужками і збризкайте лимонним соком, щоб не потемніла.

Оливки (маслини) розріжте навпіл.

Для заправки салату збийте в чашці грецький йогурт із гірчицею, оливковою олією та щіпкою солі.

Салат змішайте, заправте і одразу ж подавайте до столу.

Закуска «Мандаринки»

Що знадобиться:

2 яйця;

3 морквини;

100 г твердого сиру;

100 г плавленого сиру;

сіль, перець, майонез;

часник (за бажанням);

зелень.

Спосіб приготування

Яйця відварити, остудити та натерти на дрібній тертці.

Твердий сир натерти на дрібній тертці, плавлений подрібнити.

Часник (його додавайте за бажання) розім'яти.

Моркву відварити, почистити та натерти на дрібній тертці.

Змішати плавлений сир, твердий сир, яйця. Заправити майонезом.

Сформувати кульки та відправити на 10 хвилин у морозильну камеру.

Морквяне пюре викласти на харчову плівку, попередньо збризкану оливковою олією.

Перекладіть кульки на моркву, акуратно загорніть, щоб вийшли «мандаринки».

Зверху можна прикрасити зеленню.

Мозаїчний рулет із оселедця

Для його приготування потрібні:

філе одного оселедця;

1 плавлений сир;

1 яйце;

половина моркви;

половина огірка;

чверть солодкого перцю;

пучок зеленої цибулі;

50 г м'якого вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування

Плавлений сир натерти на тертці. Солодкий перець, морква, огірок, цибулю нарізати маленькими кубиками.

Все змішати, додавши м'яке вершкове масло. Ретельно перемішати суміш.

Обробити оселедець, розрізати на дві частини. Вибрати кістки.

Викласти кожну частину на плівку лицьовою частиною донизу. Накрити зверху ще однією плівкою і розплющити молотком.

Начинку розподілити по кожному шматочку.

Сформувати рулет та залишити на ніч у холодильнику (або на годину в морозильній камері).

Перед подачею на стіл розрізати на порції.

Нагадаємо, раніше маріупольський фудблогер Ольга Матвій розповіла, як приготувати на святковий стіл нереально смачний рулет зі скумбрії.

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