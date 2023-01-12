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Суспільство та люди

«За віком» чи «по інвалідності»: українцям пояснили, від чого залежить розмір пенсії

14:15 12 січня 2023
пенсіонери

Пенсійне законодавство в Україні періодично змінюється. Тому пенсіонерам буває вигідно переходити з одного виду пенсії на інший.

До видання «Пенсійний кур'єр» звернувся чоловік, у якого 42 роки стажу, отримує пенсію по інвалідності як інвалід дитинства, та поцікавився, який вид пенсії йому краще обрати — залишитися на пенсії по інвалідності чи обрати пенсію за віком.

Розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, нагадує «Пенсійний кур'єр».

«Чи доцільно вам перейти на пенсію за віком, можна дізнатися у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України», — йдеться у повідомленні.

Крім того, можна зателефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду України за номерами: 0 800 503 753 (безкоштовно) та 044−281−08−70 044−281−08−71 (згідно з тарифами вашого оператора мобільного зв'язку) з понеділка з 8.00 до 20.00 та у суботу з 8.00 до 14.00.

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