Як самостійно перерахувати розмір пенсії: пояснення експерта

Деякі пенсіонери, які перебувають на заслуженому відпочинку, стежать за змінами у пенсійному законодавстві та намагаються розібратися, чому сума виплат не відповідає тій, на яку вони розраховували.

Багатьом незрозуміло, як змінюється розмір зарплати, яка підставляється у формулу розрахунку.



Юристи нагадують, що основний розмір пенсії за віком визначається шляхом множення коефіцієнта стажу на зарплату, пише НаПенсії.



Розрахунок соцвиплати наводиться на прикладі пенсіонера з Одеської області.



Ключові параметри:

- коефіцієнт стажу — 0,45500 (45 років та 6 місяців стажу)

- Індивідуальний коефіцієнт зарплати — 2,06574.

Цих даних цілком достатньо, щоб зробити необхідні розрахунки, зазначає консультант Сергій Коробкін.

Юрист нагадує, що до 1 березня 2022 року розмір зарплати, який підставляється у формулу розрахунку, становив 11 209,94 гривні.

Він визначався шляхом множення індивідуального коефіцієнта зарплати (2,06574) на 5426,60 гривні — розмір середньої зарплати по країні за 2014−2016 роки. Він був встановлений після осучаснення у 2017 році та додатково проіндексований кілька разів у наступні роки. Зазначений показник середньої зарплати застосовується для розрахунку більшості пенсій, призначених до 2018 року.

Таким чином, основний розмір пенсії за віком заявника станом на лютий 2022 року мав становити 5100,52 гривні (11 209,94 грн. х 0,45500).

З 1 березня 2022 року пенсії було проіндексовано. Сталося це шляхом збільшення на 14% від розміру зарплати, яка підставляється у формулу розрахунку. Тобто показник 5426,60 гривні було помножено на коефіцієнт 1,14, що у результаті становило 6186,32 гривні.

Далі цю загальну для більшості пенсіонерів суму множимо на індивідуальний коефіцієнт зарплати та отримуємо з 1 березня новий розмір зарплати для розрахунку пенсії — 12 779,33 гривні (6186,32 грн. х 2,06574).

Новий розмір пенсії за віком з 1 березня становив 5814,60 гривні (12779,33 грн. х 0,45500). Це повністю відповідає тим даним, які вказані в роздруках, що додаються до листа.

Юрист також зазначає, що розрахунок доплати за стаж з 1 березня не змінювався. Натомість додатково збільшилася надбавка за вік (80 років): була 500 гривень, стала 570 гривень — її також проіндексували на 14%.



Нагадаємо, у Пенсійному фонді роз'яснили, коли українцям потрібно звертатися за призначенням пенсії.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram