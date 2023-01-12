Світло відключатимуть не всім: хто отримав гарантії від Кабміну

Незважаючи на необхідність планових відключень для стабілізації енергосистеми, певній групі підприємців світло відключатися не будуть.

Мова йде про підприємства, які купуватимуть імпортовану електрику — вони будуть гарантовано захищені від планових відключень в обсягах придбаної електроенергії, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Такий крок, за її словами, посилить не лише енергетичну безпеку країни, а й її економіку — адже таким чином буде забезпечено функціонування цілих галузей.

«Нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії», — розповіла вона.

В самому ж міністерстві зазначили, що цей механізм:

зміцнить економіку України — адже з його допомогою буде забезпечено роботу цілих галузей. Насамперед тих, критично залежать від безперебійної подачі електрики;

сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, що імпортувати електрику Україна розпочала з початку 2023 року. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, поки що постачання йдуть у невеликих обсягах. Їх збільшення ж залежить від ситуації із ремонтами, входження в роботу енергоблоків найближчими днями та можливих обстрілів енергосистеми.

Також в Україні постійно працюють над розширенням джерела постачання електроенергії з-за кордону.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram