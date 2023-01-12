Грабіжник та вбивця пенсіонерки: в окупованому Криму поховали вбитого «вагнерівця»

У селі Восход Червоногвардійського району окупованого півострова в перші дні 2023 року було поховано Олександра Лісняка, який на стороні рашистів брав участь у війні проти України. Цей «вантаж 200» примітний тим, що був завербований терористичним угрупуванням «Вагнер» у колонії агресора, де перебував з 2015 року, про це повідомляє «Асоціація реінтеграції Криму».

«В ту ніч Максим Лабік, Олександр Лісняк та Вілен Цвєтков убили з метою пограбування жінку похилого віку в її будинку в селі Новосільці того ж Червоногвардійського району, за що Лісняк й отримав 14 років позбавлення волі. Обставини злочинного вербування Лисняка в армію агресора невідомі, але це, швидше за все, сталося не в окупованому Криму, оскільки з подібними термінами мешканці півострова, як правило, незаконно відбувають покарання у в’язницях самої рф».

Експерти додають, наростання кількості вбитих у лавах армії окупантів кримчан супроводжується злочинними спробами окупантів щодо їхньої «глорифікації» у вигляді фейкових «табличок» та «пам'ятників». При цьому місцеві «адміністрації» почали заявляти, що на виконання цих злочинних завдань засобів не вистачає, й тому вони починають примусовий протиправний збір пожертв у місцевого населення. Зокрема, така ситуація відзначена у селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Нагадаємо, що росіяни кинули на полі бою під Бахмутом десятки своїх загиблих.

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