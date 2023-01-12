ЗСУ ліквідували за добу 430 окупантів та ударний гелікоптер ворога, — Генштаб

За минулі часи у запеклих боях на сході та півдні України воїни Сил оборони знищили ще 430 озброєних російських окупантів, довівши таким чином чисельність «добрих росіян» до майже 114 тисяч. Таку інфографіку оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім особового складу загарбників, було знищено також 4 артилерійські системи, 3 ударні безпілотники, а також по одному засобу ППО та гелікоптеру.

З коментарів під повідомленням українських військових стає зрозуміло, що Україну нині підтримує чи не весь світ, бажаючи нашим оборонцям якнайшвидшої перемоги.

А один із коментаторів висловив упевненість у тому, що росія нині нарешті отримує належну відплату за свою багаторічну брехливу пропаганду.

Нагадаємо, президент Зеленський упевнений, що українські захисники мають чим воювати в т. ч. завдяки допомозі від наших союзників, які передають ЗСУ сучасне озброєння, у тому числі й танки.

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