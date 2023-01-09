З «великою турботою»: росіяни кинули на полі бою під Бахмутом десятки своїх загиблих

Поле бою під містом Бахмут на сході України справедливо називають «м'ясорубкою». З обох боків є значні втрати в живій силі та техніці, але росіяни, схоже, втрачають набагато більше людей через їхній підхід, коли вони посилають гігантські хвилі погано озброєних людей на українську оборону. Нещодавнє фото з околиць Бахмута показує наслідки однієї з таких атак, в результаті якої на полі бою загинуло до 60 солдатів. Очевидно, що бійці атакували по рівній, відкритій місцевості, де їх обстріляла артилерія. Такі атаки зазвичай відбуваються по кілька разів на день у Бахмуті та його околицях. Бахмут намагаються захопити як регулярні російські війська, так і група найманців ПВК «Вагнер», що направляє туди переважно засуджених з російських в'язниць, яким пообіцяли свободу в обмін на кілька місяців служби, пише видання echo24.cz.

Власник «Вагнера» пригожин, очевидно, хоче захопити Бахмут для демонстрації сили, особливо в порівнянні з регулярною армією. Експерти кажуть, що він має владні амбіції і, ймовірно, претендує на крісло міністра оборони шойгу або начальника генштабу герасимова.

Американці роблять висновок, що він також може бути зацікавлений у контролі над соляними й гіпсовими шахтами, розташованими поблизу міста.

«Розташована неподалік соляна шахта „Артем“ є найбільшою соляною шахтою в Європі. Є ознаки того, що за одержимістю пригожина Бахмутом стоять фінансові мотиви», — цитує неназваного чиновника агентство Reuters.

Зі своїх 50 000 найманців група Вагнера втратила 4 100, ще 10 000 були поранені. Близько 1 000 загинули в період з кінця листопада по початок грудня в районі Бахмута, повідомляє Reuters. Сполучені Штати попередили у грудні, що москва дедалі більше покладається на сили Вагнера у конфлікті в Україні. Минулого місяця Білий дім заявив, що угруповання отримало зброю з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні.

«ФАКТИ» повідомляли також про важкі бої під Соледаром, який, на думку журналіста Юрія Бутусова, потрібен путіну, щоб показати, що мобілізація дозволила переломити хід війни.

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