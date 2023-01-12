Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31, який щодня злітає з аеродрому у білорусі, швидше за все, несе на собі бутафорську, а на бойову ракету «Кинджал».



Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, зазначивши, що, за даними розвідки, в росії налічується всього 43 вироби «Кинджал» — ракет, які переобладнані для підвісу під «черево» МіГ-31.



«У зв'язку з тим ще, що політика білоруського самопроголошеного лідера лукашенка — не брати участь у цій війні, останні три місяці жодних ракетних ударів з боку країни білорусі по території України не завдавалися. Тому тримати там бойові ракети, думаю, для росіян сенсу на сьогодні немає. Хоча ймовірність того, що це бойова ракета теж існує. Але, гадаю, що бутафорська», — заявив Жданов.



При цьому експерт зазначив, що росіяни так і не доопрацювали МіГ-31, щоб він ніс три ракети «Кинджал»:



«Предполагалось, що він нестиме три ракети: дві — на крилах й одну — під фюзеляжем. В результаті зробили тільки одну — під фюзеляжем. Це, знову ж таки, говорить про якість військових розробок в росії. Хоча я впевнений, що за документами оплачено три ракети, а в житті — одна», — додав Жданов.

Водночас українці в коментарях пишуть про те, що не варто недооцінювати ворога та його зброю.



Нагадаємо, останніми тижнями росія перекидає у білорусь велику кількість військової техніки та особового складу. Потяги з військовими та платформи з танками, боєприпасами та артилерійськими снарядами розвантажують на багато залізничних станціях республіки. Крім того, до білорусі прибувають військові транспортні літаки.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що найближчі місяці війни будуть вирішальними — кремль готує наступ, щоб показати результати так званої «сво» до річниці її початку.

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