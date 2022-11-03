«Росія перекинула до білорусі «Кинджали»: британська розвідка

Рашисти, скоріш за все, перекидають на територію білорусі гіперзвукові ракети «Кинджал». Про це повідомляється у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

«Знімки показали, що два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі „Мачуліщі“ 17 жовтня, з великою каністрою, що зберігалася поруч у захисному земляному валу. Ймовірно, що каністра пов'язана з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY (Х-47М2 „Кинджал“. — Ред.), великим боєприпасом, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К».

Відомо, що росія випускає цей тип ракет з 2018 року, але раніше вони не були розгорнуті в білорусі.

«Росія час від часу запускала цю зброю під час війни в Україні, але її запаси, ймовірно, дуже обмежені. Вона продовжує витрачати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей з обмеженим оперативним значенням. З дальністю дії понад 2000 км базування „Кинджалів“ в Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору ураження додаткових цілей на території України. Вона, ймовірно, здійснила це розгортання головним чином для того, щоб донести інформацію Заходу і представити Білорусь як дедалі більш причетну до війни».

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів «ФАКТАМ», скільки дронів-камікадзе та ракет залишилось у рф та які країни ще можуть постачати їй зброю.

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