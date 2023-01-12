Відправила Ані Лорак послання з матюками: Оля Полякова «наперед провчила» майбутню зрадницю

Популярна співачка Оля Полякова, яка з початком війни була змушена виїхати за кордон, намагалися «привести до тями» Ані Лорак й переконати її в необхідності виступити проти широкомасштабного вторгнення путіна в Україну.



Про це вона розповіла у шоу «Дорослі дівчатка».



Коли почалася війна, а Ані Лорак мовчала й ніяк не показувала своє ставлення до неї, Полякова спочатку розлютилася, а потім згадала кумедний випадок, який стався ще 2021 року. Тоді Полякова «заздалегідь провчила» майбутню зрадницю.



За словами Олі, інцидент стався у 2021 році, коли Лорак приїжджала з концертом до Одеси.



Того дня Полякова записала своєму менеджеру аудіоповідомлення, в якому висловила все, що думає про Ані Лорак.



«Я пишу: «Ти подивися, яка мерзота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона тут збиратиме. Ноги криві, костюми лайно, співає, як параша. Наговорила там та відправила. Думаю, що я відправила Тьомі. І коли я вже відправила, бачу, що я відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч…» — згадала Оля.



Вона додала, що не встигла видалити це повідомлення, бо його одразу прочитали. На щастя, зробив це менеджер Ані Лорак. Він подумав, що обліковий запис Полякової зламали й запитав про це її менеджера.



«Але, я хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, яка є с*чарою і п*раскою. І нехай вона тепер з цим живе», — додала Полякова.

Раніше Полякова розповіла, як помстилася Маші Єфросиніній.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram