Оля Полякова зізналася, як помстилася подружці Єфросініній

Українська співачка Оля Полякова, яка облаштувала у своєму домі підвал-укриття, вперше розповіла, як помстилася подружці Маші Єфросініній. Співачка й телеведуча раніше не були такими близькими. Оля ображалася на ведучу за її в’їдливість та гострі коментарі.

«Пам'ятаєш, ти робила проєкт „Маша“. Я до тебе прийшла. Я була до тебе так розташована, а ти мене під**бувала під час знімання, і взагалі, ти тоді була зла і неприємна. Потім я пішла до тебе на передачу, мене дуже довго вмовляли. Після того, як ти мене під**бувала, я до тебе вже дуже погано ставилася. Я ці образи всі ковтнула, я нічого тобі не сказала, але я їх запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я не хотіла до тебе йти зовсім, але мене вмовили. Я пішла, і ти в тій програмі була зі мною знову зла. Ти сиділа, давала мені оцінки. Дуже ти мені там теж не сподобалася», — відверто розповіла Полякова в новому випуску спільного проекту «Дорослі дівчатка».

Зрештою Оля помстилася Маші, не прийшовши до неї інтерв’ю. Телеведучій з командою довелося чекати зірку понад 8 годин. Та співачка була невблаганною.

«Я доїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я реально розуміла, що тебе підставила. І я десь тобі помстилася, якщо чесно», — розповіла Оля.

Співачка каже, що змінила своє ставлення до Маші після того, як побачила зміни в ліпший бік.

«Ти стала теплішою, людянішою, добрішою. Ти зовсім інша зараз у спілкуванні, дуже приємна. Але був час, коли з тобою було неприємно, бо завжди очікувалось від тебе підколки, і ти це робила», — поділилася Полякова.

Раніше Маша Єфросінана поділилася історією, як ледь не загинула через заздрість колеги.

Також телеведуча розповіла, що її чоловік через війну втратив увесь бізнес.

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