Сяє від щастя: зрадницю Лорак зняли в обіймах високого красеня

На відміну від колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, який виявив себе як справжній патріот України, співачка Ані Лорак зрадила свою Батьківщину та прийняла бік росії, солдати якої вбивають мирних жителів нашої країни та руйнують міста та села.



Спочатку Кароліна Куєк, схоже, відчувала збентеження, тому не постила у соціальній мережі ні фото, ні відео.



Тепер же, схоже, вона вирішила остаточно знехтувати думкою українців, які закидають їй те, що вона не розповідає правду про війну, й активно розміщує пости про своє щасливе особисте життя. При цьому співачка не відповідає на «уколи» в тому, що вона живе приспівуючи, доки її земляки ховаються у підвалах від бомбардувань й цілодобово сидять без світла.



У своєму останньому пості вона з'явилася не одна, а з невідомим красенем високого зросту.

На кадрах зірка, що сяє від щастя, у короткій сукні й косусі позує в обіймах високого й смаглявого молодого чоловіка. Зважаючи на все, парочка чудово проводила час на пляжі у теплій країні.

«Щось нове починається…» , — інтригуюче написала артистка англійською мовою.



Передплатники відразу почали висувати припущення про те, хто ж став новим обранцем виконавиці. На думку фанатів, кадри було зроблено в Іспанії, де Ані Лорак відпочивала у листопаді. Найспостережливіші зазначили, що молодик уже з'являвся у мікроблозі зірки.



«Це вчитель з йоги, вона з ним уже виставляла відео пару публікацій назад», «Підкорила свого наставника? А може, підпис означає початок якоїсь духовної трансформації?» — ворожать у мережі.



Попри «красу» «картинки», українці знову почали дружно нагадувати співачки, що вона зайняла неправильну позицію. Хоча, звісно, навряд чи Ані дослухається до думки земляків.

Нагадаємо, Ані Лорак довго мовчала про війну в Україні. Співачка працює в росії та не реагує на страхи, які робить росія на її батьківщині. Лише у Новий рік Лорак написала пост, у якому поскаржилася, що рідному братові довелося ховатися у підвалі, коли путінські військові завдавали удару по Києву.

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