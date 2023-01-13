Протягом доби, що минула, ворог завдав 5 ракетних ударів по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, 18 авіаударів та здійснив 52 обстріли з РСЗВ, а також продовжив здійснювати наступальні дії на сході країни.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на ранок п'ятниці, 13 січня.

Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські бійці збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». А ракетники та артилеристи уразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

За добу ЗСУ ліквідували ще 740 окупантів — втрати ворога перевищили 114 тисяч «двохсотими».

Фото Генштабу

«Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, яке відмовляється співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України», — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі розповіли, що для одного з підрозділів окупантів, який діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області, замовили цивільний спецодяг з логотипами «роснефть» та «електросталь». Ймовірно, противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ певною метою.

Нагадаємо, що днями у російському керівництві окупаційними військами в Україні сталися зміни — шойгу «посунув» сергія суровікіна, якого ще називали «генерал армагедон». Наразі військами керує начгенштабу гєрасімов, а суровікін став його заступником.

Фото Генштабу ЗСУ

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