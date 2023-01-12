Ворог веде запеклі бої за Бахмут і кидає на ЗСУ нових мобілізованих з тимчасово окупованого Алчевська, — Генштаб

Російські окупаційні війська зосередили всі зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах її адміністративного кордону, і продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На сусідньому, Авдіївському, напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському — не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках — окупаційна армія обороняється, обстрілюючи населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують грабувати місцеве населення — в одному із населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією».

Для поповнення втрат в живій силі ворог не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «орлан-10», а ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, розвідка констатувала збільшення кількості формувань, що діють у складі російських завійськ, — якщо минулого тижня в Україні налічувалося 250 формувань противника, то станом на 10 січня — їх було уже 280. Проте зростають і втрати ворога.



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