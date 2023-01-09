«У мене сталося горе»: Джамала розповіла, як через окупантів втратила друга-музиканта

Війна продовжує забирати життя українців, у тому числі й музикантів. Хтось гине на фронті, а хтось у тилу. Так, днями помер геніальний композитор, режисер та продюсер з Києва Сергій Круценко, якому було 55 років.

Про трагічну звістку на своїй сторінці у соцмережі повідомила співачка Джамала, яка довгий час співпрацювала із ним.

«Помер мій друг та без перебільшеня — абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режиссер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору. І тільки з ним я могла бути в творчості на всі 100% та 24/7. Та що там… Просто бути музикою, ввесь час поряд з ним. Він справді справжній геній. Слухати, творити, розчинятися в процесі та сперечатися, але з такою пристрастю! Ми були залежні від того, що скоро має з’явитися», — пише співачка.

Фото зі сторінки Джамали

За словами Джамали, Сергій Круценко помер не на фронті, але вона записує його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров"я.

«Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйний та вразливий, це дається складно. Він залишався увесь час у Києві, працюючи між відключеннями світла і ховаючись у бомбосховищі. 24-го, коли я вдягла дітей, Сергій був першою людиною, якій я зателефонувала і запитала: «Як ти?». Він сказав мені: «Ти не повіриш. Перше, про що я подумав — це про те, що потрібно дістатися до твого альбому. Коли буде момент, пробиратимусь до нього», — згадує Джамала та додає, що її друг у прямому сенсі, ховав від бомб ввесь матеріал, всю її музику.

Сергій мав завантажити це все з поганим зв"язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як ставив будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль. Він також хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти… За незрячу 83-річну маму, за якою він доглядав.

Артистка додала, що останнім часом композитор працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр і був головним у науковій роботі про дослідження і вплив звуку.

«В нього завжди було дуже багато крутих ідей. Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку за духом людину я втратила. Кажуть, що кожен музикант відчуває смерть і робить щось абсолютне унікальне. Я знаю, ти робив дуже багато. Сергійку, я обіцяю тобі завершити нашу роботу та хочу, щоб твоє ім"я звучало по всьому світу. Без тебе б нічого не вийшло. Я впевнена, що ви точно будете вивчати його музику в підручниках та говорити про його вклад в українську музику», — впевнена Джамала.

Нагадаємо, що під час окупації Херсона рашисти вбили диригента обласної філармонії Юрія Керпатенка.

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Фото зі сторінки Джамали у соцмережах

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