«У мене сталося горе»: Джамала розповіла, як через окупантів втратила друга-музиканта
Війна продовжує забирати життя українців, у тому числі й музикантів. Хтось гине на фронті, а хтось у тилу. Так, днями помер геніальний композитор, режисер та продюсер з Києва Сергій Круценко, якому було 55 років.
Про трагічну звістку на своїй сторінці у соцмережі повідомила співачка Джамала, яка довгий час співпрацювала із ним.
«Помер мій друг та без перебільшеня — абсолютний геній. Музикант, композитор, аранжувальник, оркестровщик, поет, режиссер, оператор та батько. Людина, з якою я працювала 1,5 року над масштабним проєктом, який не вписується в жодні стандартні рамки музичного твору. І тільки з ним я могла бути в творчості на всі 100% та 24/7. Та що там… Просто бути музикою, ввесь час поряд з ним. Він справді справжній геній. Слухати, творити, розчинятися в процесі та сперечатися, але з такою пристрастю! Ми були залежні від того, що скоро має з’явитися», — пише співачка.
За словами Джамали, Сергій Круценко помер не на фронті, але вона записує його смерть на рахунок нашого ворога, бо вони забирають не тільки наше життя, але і руйнують наше психологічне та фізичне здоров"я.
«Коли влаштовують терор, вбивають нас і морально. А тим, хто чуйний та вразливий, це дається складно. Він залишався увесь час у Києві, працюючи між відключеннями світла і ховаючись у бомбосховищі. 24-го, коли я вдягла дітей, Сергій був першою людиною, якій я зателефонувала і запитала: «Як ти?». Він сказав мені: «Ти не повіриш. Перше, про що я подумав — це про те, що потрібно дістатися до твого альбому. Коли буде момент, пробиратимусь до нього», — згадує Джамала та додає, що її друг у прямому сенсі, ховав від бомб ввесь матеріал, всю її музику.
Сергій мав завантажити це все з поганим зв"язком, щоб перекинути на жорсткі диски та файлообмінник. Він розповідав, як ставив будильник на кожні 2 години для того, щоб керувати завантаженням… Два тижні поспіль. Він також хвилювався за дітей, яких потрібно було вивезти… За незрячу 83-річну маму, за якою він доглядав.
Артистка додала, що останнім часом композитор працював над авторською оперою, фільмом про Бабин Яр і був головним у науковій роботі про дослідження і вплив звуку.
«В нього завжди було дуже багато крутих ідей. Я не можу в це повірити. Мені дуже боляче. Не можу вам передати, яку близьку за духом людину я втратила. Кажуть, що кожен музикант відчуває смерть і робить щось абсолютне унікальне. Я знаю, ти робив дуже багато. Сергійку, я обіцяю тобі завершити нашу роботу та хочу, щоб твоє ім"я звучало по всьому світу. Без тебе б нічого не вийшло. Я впевнена, що ви точно будете вивчати його музику в підручниках та говорити про його вклад в українську музику», — впевнена Джамала.
Нагадаємо, що під час окупації Херсона рашисти вбили диригента обласної філармонії Юрія Керпатенка.
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Фото зі сторінки Джамали у соцмережах255
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