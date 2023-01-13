У ПФУ визначилися із сумою допомоги на поховання, яку українці отримуватимуть від держави у 2023 році

З цього року різноманітні соціальні виплати, зокрема, й допомогу на поховання, здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Як пише profpressa.com, з січня набула чинності постанова, відповідно до якої розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, встановлено на рівні 4100 гривень.

Зазначається, що така допомога надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

дружини (чоловіка);

дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти із числа осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, — до 23 років;

батька, матері;

діда, баби за прямою лінією спорідненості.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

були на повному його утриманні;

одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Раніше у ПФУ зазначали, що право на отримання допомоги на поховання не втрачається навіть у тому випадку, якщо людина померла за кордоном.

Фото Pixabay

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