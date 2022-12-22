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Фінансову допомогу на поховання померлого за кордоном родича можна отримати в Україні: як це зробити

19:02 22 грудня 2022
Поховання

У разі смерті пенсіонера особи, які здійснили поховання, мають право на отримання допомоги. Таке право не втрачається навіть у разі, якщо пенсіонер помер за межами України. Про це повідомили у пресслужбі головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області, пише social.com.ua.

Для того, аби отримати допомогу в такому разі, потрібно:

1. Звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ на території України;
2. Пред’явити:

- паспорт заявника;
- заяву на виплату допомоги;
- свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства іноземної країни;
- реквізити банківського рахунку.

Допомогу виплачують у розмірі:

- двомісячної пенсії померлого;
- тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (наразі 13 420 грн), якщо померлий отримував військову пенсію.

Звернутися за отриманням допомоги на поховання можна будь-коли — термін не обмежений.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як отримати допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера на окупованій території.

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