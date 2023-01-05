Тіна Кароль у дуеті з легендарним німецьким гуртом Alphaville заспівали укаїнською

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зробила щедрий подарунок Даніелю Салему, заспівала з легендарним німецькими гуртом Alphaville. Для свого виступу зірки обрали хіт «Forever young».

Тіна вмовила соліста гурту Голд Маріан заспівати рядки українською мовою: «Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!»

«Відтепер українська мова посідає окреме місце на світовій музичній арені! Дякую @alphaville.music за твій поклик серця бути з українцями. Твій український куплет вийшов надзвичайно зворушливим!», — подякувала Тіна за виступ німецькому музиканту.

Виступ Кароль з Alphaville відбувся на головному новорічному концерті біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 31 грудня з трансляцією у прямому ефірі на центральному німецькому телеканалі 2DF.

Раніше у Німеччині Тіна Кароль провідала в лікарні українську рятувальницю, яка дивом вижила після ракетного удару по Дніпру.

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